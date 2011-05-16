«Нафтогаз» планирует привлечь иностранные компании для увеличения добычи углеводородов

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» активно работает над поиском и разработкой месторождений углеводородов на территории Украины, в частности, изучает возможности привлечения иностранных компаний.

Об этом УНИАН сообщили в управлении по связям с общественностью НАК «Нафтогаз Украины».

В частности, в течение первой декады мая «Нафтогаз Украины» и «Ексонмобил Експлорейшн енд Продакшн Компани Украина Б.В.» обсудили ряд вопросов Соглашения о сотрудничестве относительно освоения нетрадиционных углеводородов в Украине, в том числе относительно геологической изученности и перспектив освоения таких месторождений.

Кроме того, компания ведет переговоры с представителями итальянской нефтяной компании Eni spa относительно подписания Соглашения о сотрудничестве в сфере разведки и добычи углеводородов в Украине.

В то же время, ДК «Укргазвыдобування» проводит геологоразведочные работы на Святогорском месторождении в Харьковской области. В начале мая на месторождении было завершено бурение поисковой скважины №16 глубиной 4 700 м, в разрезе которой был обнаружен ряд перспективных пластов. Начаты работы по их испытанию с целью получения притока углеводородов.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.