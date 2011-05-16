Минэнергоугля инициирует отмену НДС на импорт нефти

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины инициирует введение до 31 декабря 2012 года нулевой ставки НДС на операции по ввозу на территорию страны сырой нефти.

Об этом УНИАН сообщил источник в правительстве со ссылкой на проект закона «О внесении изменений в налоговый кодекс», подготовленный Минэнергоугля и переданный в Кабинет министров Украины.

Согласно документу, льготы будут распространятся на НПЗ, имеющие все стадии технологического процесса, а также компании-импортеры при условии заключения между ними прямых договоров либо на поставку, либо на переработку сырья. Перечень НПЗ будет утверждаться Кабинетом министров.

Вместе с тем, Минэнергоугля подготовило проект постановления Кабмина о перечне НПЗ, имеющих все стадии технологического процесса по производству нефтепродуктов. В него вошли пять нефтеперерабатывающих заводов и Шебелинский газоперерабатывающий завод ДК «Укргазвыдобування» НАК «Нафтогаз Украины». В то же время в списке нет Херсонского НПЗ.

В пояснительной записке к проекту документов говорится, что их принятие позволит увеличить объем переработки нефти на отечественных НПЗ, уменьшить влияние подорожания нефти на мировых торговых площадках на ценовую ситуацию в Украине.