Задолженность населения по расчетам с «Днепрооблэнерго» выросла на 12,5%

Задолженность населения Днепропетровской области по расчетам за потребленную электроэнергию перед ОАО « ЭК «Днепрооблэнерго» за 4 месяца 2011 г. выросла на 12,5%, или на 14,5 млн. грн., – до 130,5 млн. грн. Об этом УНИАН сообщили в пресс- службе компании.

По информации пресс-службы, потребители с начала года стали значительно хуже рассчитываться за электроэнергию в связи с повышением НКРЭ тарифов в феврале и апреле т.г. «Также причиной несвоевременных платежей послужила лояльная позиция «Днепрооблэнерго» - компания вела активную разъяснительную работу с потребителями, и за последнее время практически не отключала их от электроэнергии.», - сообщает пресс-служба компании.

В мае «Днепрооблэнерго» вынуждено ужесточать свои действия в отношении недобросовестных потребителей света. В частности, компания в три раза увеличила количество постоянно действующих бригад по отключению от электроэнергии. Также должникам грозит ежедневное начисление пени.

Предприятие планирует активно передавать материалы на должников в суд и требовать от них не только выплаты задолженности и пени на нее, а и компенсации судебных затрат.