Украина изучит возможность выращивания биомассы для энергетики в Чернобыльской зоне отчуждения

Государственное агентство по управлению зоной отчуждения совместно с Wageningen University and Research Centre (Нидерланды) и бельгийско-украинским предприятием по выращиванию и использованию биомассы PhytoFuels Investments планируют провести исследование о целесообразности выращивания на сельхозугодиях Чернобыльской зоны отчуждения биомассы для ее дальнейшего использования в качестве биотоплива на объектах альтернативной энергетики.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил заместитель председателя Государственного агентства по управлению зоной отчуждения Николай ПРОСКУРА.

По его словам, соответствующие исследования планируется завершить до марта 2012 года и его результаты лягут в основу разработки технико-экономического обоснования проекта. Цель проекта - реабилитация радиоактивно загрязненных земель зоны отчуждения путем выращивания энергетических растений с целью их дальнейшей переработки в биотопливо. По словам Н.ПРОСКУРЫ, реализация проекта позволит ускорить проведение мероприятий по реабилитации земель Чернобыльской зоны, обеспечит ее собственными источниками электроэнергии и тепла, и создаст дополнительные рабочие места.

Исследование будет проводиться в рамках меморандума о сотрудничестве, подписанного Госагентством по зоне отчуждения с Wageningen University and Research Centre (Нидерланды), Институтом биомассы и устойчивого развития (создан весной 2011 при поддержке Центра по биоэнергетике Полтавской аграрной академии) и PhytoFuels Investments в марте т.г.

Как сообщил соучредитель PhytoFuels Investments Лоика ЛЕРМИНЬЙО, по предварительным оценкам, потенциал сельхозугодий зоны отчуждения мог бы обеспечить биотопливом энергетический объект установленной мощностью до 200 МВт. При этом в качестве основной культуры, из которой планируют получать биомассу, станет просо прутьевидное, которое, как показали предварительные исследования, является наиболее устойчивым растением в сложных агроусловиях зоны. Помимо этого, в качестве топлива планируется также использовать имеющуюся в зоне древесину и другую растительность, запасы которой возникают при санитарных прорубках лесных массивов.

Н.ПРОСКУРА сообщил также, что в случае реализации проекта, образовывающаяся в результате сжигания биотоплива зола, имеющая низкоактивное загрязнение, будет бетонироваться и захораниваться на территории строящегося комплекса по дезактивации, транспортировке, переработке и захоронению РАО "Вектор".

Ранее Совет национальной безопасности и обороны рассматривал возможность использования в хозяйственных целях земель, которые были загрязнены в результате аварии на ЧАЭС.