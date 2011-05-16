Кабмин уволил трех заместителей главы «Нафтогаза»

Кабинет министров Украины уволил Юрия КОЛБУШКИНА, Валентина ФРАНЧУКА и Сергея СТОРЧАКА с должностей заместителя председателя правления НАК «Нафтогаз Украины».

Соответствующие распоряжения Кабмина (№№ 398-р, 399-р и 400-р от 11 мая 2011 года) опубликованы на правительственном портале.

Согласно документам, все они уволены в связи с переходом на другое место работы.

Ю.КОЛБУШКИН работал замглавы правления «Нафтогаза Украины» с ноября 2006 года. В.ФРАНЧУК был назначен замглавой правления «Нафтогаза Украины» в феврале 2009 года. С.СТОРЧАК пришел на должность замглавы НАК «Нафтогаз Украины» в ноябре 2010 года.

Как сообщал УНИАН, в апреле т.г. «Нафтогаз Украины» заявил о проведении оптимизации организационной структуры и штатного количества сотрудников аппарата и намерении сократить количество заместителей главы правления «Нафтогаза Украины» до четырех человек.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.