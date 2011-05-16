Россия с 1 июня увеличит пошлину на экспорт нефти до 462,1 долл. за тонну

Экспортная пошлина на нефть в Российской Федерации с 1 июня 2011 года вырастет до 462,1 доллара за тонну с 453,7 доллара, которая действовала с 1 мая; льготная пошлина на нефть составит 217,5 доллара за тонну, на светлые нефтепродукты - 309,6 доллара, на темные - 215,8 доллара за тонну.

Об этом сообщил журналистам начальник сводно-аналитического отдела Минфина РФ Александр САКОВИЧ, передает РИА Новости. "Средняя цена мониторинга с 15 апреля по 15 мая составила 116,233 доллара за баррель", - сказал А.САКОВИЧ.

Если дополнительное повышение экспортной пошлины на бензин, введенное в начале мая, сохранится, то, соответственно, пошлина на бензин составит 415,8 доллара за тонну, а в случае отмены повышения эта пошлина будет равна пошлине на светлые нефтепродукты, отметил он.

А.САКОВИЧ напомнил, что окончательно ставки будут утверждены постановлением правительства.

Правительство России на фоне наблюдавшегося роста цен на бензин и дефицита топлива с 1 мая решило повысить экспортные пошлины на бензин больше, чем планировалось, - до 90% от ставки пошлины на нефть. При этом представители кабинета министров неоднократно называли данную меру временной и обещали отменить ее, когда проблема с дефицитом разрешится. Однако на прошлой неделе глава Минэкономразвития Эльвира НАБИУЛЛИНА не исключила, что такая пошлина на топливо сохранится и в июне.

Нефть дорожает с начала этого года на фоне беспорядков в странах Ближнего Востока.

Экспортная пошлина на нефть рассчитывается в соответствии с законом о таможенном тарифе, тогда как пошлина на нефтепродукты рассчитывается по методике, утвержденной правительством РФ в конце декабря 2010 года.

Что касается льготной пошлины на нефть, то в настоящее время она распространяется на 19 месторождений Восточной Сибири: Юрубчено-Тохомское, Алинское, Среднеботуобинское, Дулисьминское, Куюмбинское, Северо-Талаканское, Восточно-Алинское, Верхнепеледуйское, Пилюдинское, Станахское, Ярактинское, Даниловское, Марковское, Западно-Аянское, Тагульское, Сузунское, Южно-Талаканское, Чаяндинское и Вакунайское. Ранее в этом списке было 22 позиции, но с 1 мая льгот лишились три месторождения - Ванкорское ("Роснефть"), Верхнечонское (ТНК-BP) и Талаканское ("Сургутнефтегаз").

Ставки пошлин на нефтепродукты рассчитываются по утвержденным формулам с применением расчетных коэффициентов: на легкие и средние дистилляты, дизельное топливо, бензол, толуол, ксилолы - 0,67 в 2011 году, 0,64 в 2012 году и 0,60 с 2013 года; на мазут, масла смазочные и прочие, отработанные нефтепродукты, вазелин и парафин, кокс нефтяной и битум нефтяной - 0,467 в 2011 году, 0,529 - в 2012 году и 0,60 - с 2013 года.