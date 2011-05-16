При отмене НДС на импорт нефти потери госбюджета составят более 8 млрд. грн. – эксперт

Разработанный Министерством энергетики и угольной промышленности Украины законопроект о введении до 31 декабря 2012 года нулевой ставки налога на добавленную стоимость (НДС) на операции по импорту нефти и нефтепродуктов может привести к потерям госбюджета до конца 2011 года в сумме более 8 млрд. грн.

Об этом УНИАН сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на ее директора Сергея КУЮНА.

«Данный проект закона создает огромное поле для ухода от налогообложения, в нашем случае от уплаты НДС при поставках нефти с использованием фирм-однодневок, которые будут исчезать одна за другой, унося с собой обязательства по уплате НДС, как это уже было в конце 90-х - начале двухтысячных годов. Новейшая история Украины также знает неединичные случаи создания одного мегаоператора, через которого пойдут все льготные поставки нефти на НПЗ», – сказал С.КУЮН.

По его мнению, если законопроект в нынешнем виде будет утвержден, то при цене нефти до конца года на уровне 100 долл./барр. потери госбюджета от поставок нефти в Украину до конца 2011 года составят более 8 млрд. грн.

«Данный законопроект является, по сути, альтернативой идее введения пошлин на импорт нефтепродуктов, от которой правительство недавно отказалось ввиду очевидных негативных последствий в виде роста цен. Отличие двух подходов в том, что пошлины означали спонсирование нефтеперерабатывающих заводов украинскими потребителями топлива, а предложенный Минэнергоугля законопроект перекладывает эту задачу на госбюджет», – добавил эксперт.

Напомним, Министерство энергетики и угольной промышленности Украины подало на рассмотрение Кабинета министров законопроект, которым предлагает до 31 декабря 2012 года установить нулевую ставку НДС на операции по импорту нефти и нефтепродуктов. Нулевую ставку НДС предлагается установить на сырье, ввозимое для переработки на НПЗ, имеющие все стадии технологического и производственного процесса по выпуску нефтепродуктов.