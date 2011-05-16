«Газпром» снова ведет переговоры с немцами и итальянцами по пересмотру контрактной цены газа

ОАО "Газпром" проводит повторные переговоры с крупнейшими энергетическими компаниями Германии и Италии, E.on и Eni, по пересмотру контрактной цены газа.

Об этом говорится в отчете российского газового холдинга по РСБУ, передает РИА Новости.

В нем напоминается, что в 2010 году ряд европейских покупателей обратились в ООО "Газпром экспорт" с требованиями о пересмотре контрактной цены в рамках долгосрочных контрактов, обосновывая данный шаг изменениями на мировом газовом рынке (избыточное предложение газа, существенный разрыв между спотовыми ценами и ценами долгосрочных контрактов). По итогам проведенных переговоров в 2010 году были достигнуты договоренности с компаниями: E.on, WIEH, Wingas, GDF Suez, Eni, EGL, Sinergy Italiane, ERG, GWH Gashandel, Econgas и Gasterra.

"В настоящее время ООО "Газпром экспорт" находится в переговорном процессе по пересмотру цен с компаниями RWE Transgas, SPP, Premiumgas, Promgas, а также повторно с компаниями E.on Ruhrgas, Eni", - говорится в отчете.

Ранее глава "Газпрома" Алексей МИЛЛЕР сообщал, что холдинг в апреле увеличил экспорт газа в Европу по сравнению с апрелем прошлого года на 20,5%, в мае суточные поставки на экспорт в дальнее зарубежье превышают прошлогодний уровень на 27,8%. Ранее "Газпром" уже отмечал рост спроса на газ на европейском рынке в апреле по сравнению с зимними месяцами, по долгосрочным контрактам цена на декабрь составляла уже 500 долларов за тысячу кубометров. "Газпром" прогнозировал рост цены на газ для Европы в 2011 году на 15% - до 352 долларов за тысячу кубометров. В минувшем году, по данным "Газпрома", экспортная цена составляла 306 долларов.

Ранее глава крупнейшего в Европе немецкого энергоконцерна E.On Йоханнс ТИССЕН заявлял, что уже не считает нужным проводить 100-процентную спотовую индексацию газовых контрактов. Он отметил, что в переговорах о цене на газ не должно быть проигравших и контракты должны быть выгодны всем сторонам. По словам главы немецкого энергоконцерна, предлагаемое E.On решение "не так тривиально", как 100-процентная спотовая индексация.

В 2009 году E.On потребовал от "Газпром экспорта" снизить контрактную цену или изменить некоторые другие контрактные условия. В результате стороны договорились, что "Газпром" будет поставлять E.On часть газа с привязкой к спотовым ценам, при этом E.On принял на себя стопроцентные суточные обязательства "бери или плати". В этом году, по информации "Газпром экспорта", E.On предлагал "Газпрому" провести стопроцентную спотовую индексацию контрактов, однако российский газовый холдинг с этим не согласился.

В конце февраля глава "Газпрома" А.МИЛЛЕР заявлял, что европейские потребители российского газового холдинга уже не готовы переходить в контрактах на 100-процентную оплату газа с привязкой к спотовым ценам, поскольку из-за роста стоимости энергоносителей с начала этого года цена спотовых контрактов грозит превысить стоимость газа по долгосрочным контрактам.

"Газпром" также поставляет часть газа по спотовым ценам французской GDF Suez. Как стало известно в ноябре прошлого года, в обмен российский холдинг обязал GDF Suez выбирать 100% годовых обязательств по поставкам газа, при этом французская компания добилась сокращения минимальных годовых обязательств покупателя по отбору на краткосрочный период с последующей их компенсацией. Снижение минимальных годовых обязательств может быть замещено поставками эквивалентного объема газа на рыночных условиях.

В отчете за четвертый квартал прошлого года "Газпром" сообщал, что снижения контрактных цен на газ требуют итальянские EGL, Sinergie Italiane и ERG, а также чешская RWE Transgas и словацкая SPP. С итальянскими компаниями "Газпром" договорился о снижении цен.

Кроме того, отмечается в отчете, в течение 2010 года ООО "Газпром экспорт" проводило работу с компанией "Природни Плин" по согласованию условий продолжения поставок природного газа в Хорватию начиная с 2011 года на долгосрочных условиях. В ноябре 2010 года с представителями "Природни Плин" был согласован проект контракта, максимально возможно удовлетворяющий требованиям хорватской стороны.

Однако 17 декабря 2010 года компания "Природни Плин" направила в ООО "Газпром экспорт" уведомление о завершении процедуры рассмотрения предложений (в том числе предложений от компаний Eni и E.on) на поставку природного газа в 2011-2013 гг. и выборе другого поставщика. Им стала итальянская компания Eni, предложившая более низкую цену и большую гибкость поставок. Таким образом, подача российского природного газа в Хорватию с 1 января 2011 года приостановлена, и "Газпром экспорт" изучает возможность возобновления поставок газа на хорватский рынок.

Хорватская национальная нефтегазовая компания INA заключила контракт с итальянской Eni о поставках природного газа на три года после окончания контракта с ОАО "Газпром". Eni будет поставлять в Хорватию 750 миллионов кубометров газа в год. Хорватия потребляет 3 миллиарда кубометров газа в год, 60% спроса удовлетворяется за счет собственных газовых месторождений.

Согласно данным отчетности "Газпрома", в 2010 году холдинг увеличил экспорт газа на 0,4% - до 206,66 миллиарда кубометров. По данным руководства компании, в текущем году "Газпром" рассчитывал экспортировать в Европу 151,5 миллиарда кубометров газа против 139 миллиардов кубометров в прошлом году. Таким образом, в 2011 году этот показатель может возрасти почти на 9%.

Как ранее сообщал замглавы газового холдинга Александр МЕДВЕДЕВ, "Газпром" по итогам мая пересмотрит годовой прогноз по экспорту и по выручке холдинга в сторону увеличения. Он ранее говорил, что в 2011 году "Газпром" ожидал получить общую экспортную выручку от реализации природного газа в размере 72,4 миллиарда долларов. По словам МЕДВЕДЕВА, продажи в Западной Европе будут выше, чем предполагалось, благодаря началу поставок газа в четвертом квартале 2011 года через газопровод "Северный поток".

А.МИЛЛЕР ранее сообщал, что "Газпром" в январе-марте текущего года увеличил экспорт газа на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 73 миллиардов кубометров, средняя цена экспортных контрактов возросла до 346 долларов с 293 долларов за тысячу кубометров годом ранее. При этом спрос на газ "Газпрома" в странах дальнего зарубежья и, соответственно, его закупки, по оперативным данным, выросли на 12% - с 39,4 миллиарда кубометров до 44,1 миллиарда кубометров.

Согласно данным, озвученным "Газпромом" в конце февраля, в 2010 году холдинг нарастил поставки газа российским потребителям на 3% - до 290,2 миллиарда кубометров, экспорт в страны СНГ и Балтии - на 25% - до 68,8 миллиарда кубометров. При этом поставки газа "Газпрома" в дальнее зарубежье сократились на 1,5% и составили 138,6 миллиарда кубометров.

Напомним, Украина также ведет переговоры с "Газпромом" о пересмотре формулы цены на поставляемый газ.