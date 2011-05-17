Цена нефти продолжила снижение из-за финансовой ситуации в Европе

На мировых рынках цены на нефть во вторник, 17 мая, продолжают снижаться на опасениях, что долги ряда европейских стран затормозят развитие экономики ЕС.

Так, стоимость июньских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке уже понизилась на 0,18 доллара, или на 0,18% - до 97,19 доллара за баррель.

Июньские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent подешевели на 0,20 доллара, или на 0,18% - до 110,64 доллара за баррель, передает Bloomberg.

Между тем, новая порция статистики от Министерства энергетики США, которая выйдет сегодня, может вновь продемонстрировать увеличение запасов нефти на складах, при этом показатель будет положительным четвертую неделю подряд.