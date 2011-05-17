В Хмельницкой области потребление дизтоплива выросло, бензина - уменьшилось

В Хмельницкой области в апреле 2011 года на производственно-эксплуатационные нужды предприятий потреблено 2 тыс. тонн бензина моторного, что на 10,2% меньше, чем в апреле 2010 г., дизельного топлива – 9,5 тыс. тонн (на 8,9% больше).

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в области.

Согласно сообщению, предприятиями области использовано на собственные нужды с учетом отпуска населению 35,9 тыс. т каменного угля, что больше объемов апреля 2010 года на 11,1%.

На 1 мая 2011 г. у потребителей и поставщиков Хмельницкой области в остатках насчитывалось 95,3 тыс. т каменного угля (на 13% меньше по сравнению с 1 мая 2010 г.), 4,4 тыс. т бензина (на 7,2% меньше), 9 тыс. т дизельного топлива (на 14,4% больше), 5 тыс. т мазутов топочных (на 9,4% меньше).