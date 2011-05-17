В Тернопольской области горючее за неделю подорожало на 2-6 коп.

В Тернопольской области горючее на прошлой неделе подорожало на 2-6 коп.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Государственной инспекции по контролю за ценами в Тернопольской области, дизтопливо подорожало на 0,2% – с 9,78 до 9,8 грн./л, бензин марки А76 – на 0,3% (с 9,42 до 9,45 грн./л), бензин марки А92 – на 0,3% (с 9,85 до 9,88 грн./л), бензин марки А95 – на 0,6% (с 10,21 до 10,27 грн./л).

В целом розничные цены на дизтопливо составляют в области 9,65-9,9 грн./л, на бензин марки А76/80 – 9,35-9,55 грн./л, на бензин марки А92 – 9,75-9,95 грн./л, на бензин марки А95 – 9,99-10,9 грн./л.