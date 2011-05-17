ДТЭК выкупил 1,4 ГВт сечения на Польшу, Беларусь и Молдову

ООО «Востокэнерго» и ООО «Пауэр Трейд», входящие в структуру холдинга ДТЭК, приобрели доступ к межгосударственным линиям электропередачи мощностью 1365 МВт по направлениям в Польшу, Беларусь и Молдову для экспорта электроэнергии в июне.

Об этом УНИАН сообщили в НЭК «Укрэнерго» со ссылкой на итоги месячного аукциона, проведенного компанией в понедельник, 16 мая.

Согласно сообщению, в частности, «Востокэнерго» приобрела за 2 тыс. грн. 215 МВт сечения по направлению в Польшу, а также за 6 тыс. грн. 750 МВт украинско-белорусского сечения.

В свою очередь, «Пауэр Трейд» выкупила за 6 тыс. грн. 400 МВт сечения «ОЭС Украины – ОЭС Молдовы».

Как сообщал УНИАН, на майском аукционе ООО «Востокэнерго» и ООО «Пауэр Трейд», приобрели 350 МВт мощности сечения по направлениям в Беларусь и Молдову для экспорта в мае.

Справка УНИАН. ДТЭК входит структуру ЗАО «СКМ», 100% акций которого принадлежат бизнесмену Ринату АХМЕТОВУ.