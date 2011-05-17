Украина за январь-апрель увеличила производство электроэнергии на 4%

Производство электроэнергии в Объединенной энергосистеме Украины (ОЭСУ) в январе-апреле 2011 года увеличилось на 4,1%, или на 2,675 млрд. кВт/ч, по сравнению с январем-апрелем 2010 года – до 68,563 млрд. кВт/ч.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины.

Согласно сообщению, за четыре месяца т.г. тепловые электростанции (ТЭС) увеличили выработку электроэнергии на 9,6%, или на 2,232 млрд. кВт/ч, – до 25,563 млрд. кВт/ч, атомные электростанции (АЭС) – на 2,8%, или 822 млн. кВт/ч, – до 23,375 млрд. кВт/ч, блок-станции и коммунальные ТЭЦ – на 6,4%, или 198,6 млн. кВт/ч, – до 3,308 млрд. кВт/ч.

ГЭС и ГАЭС в январе-апреле т.г. сократили выработку электроэнергии на 20,1% – до 4,349 млрд. кВт/ч.

В апреле т.г. выработка электроэнергии в ОЭС Украины выросла по сравнению с апрелем 2010 года на 5%, или 725,1 млрд. кВт/ч, – до 15,183 млрд. кВт/ч.

Как сообщал УНИАН, Украина планирует в 2011 году увеличить производство электроэнергии на 3,7%, или 6,9 млрд. кВт/ч, по сравнению с 2010 годом – до 194,839 млрд. кВт/ч.

Справка УНИАН. Производство электроэнергии в Объединенной энергосистеме Украины, по оперативным данным, в 2010 году увеличилось на 8,7%, или на 15,010 млрд. кВт/ч, по сравнению с 2009 годом – до 187,910 млрд. кВт/ч.