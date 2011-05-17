Украина в январе-апреле увеличила потребление электроэнергии на 3,8%

Потребление электроэнергии в Украине, с учетом технологических потерь в сетях (брутто), в январе-апреле т.г. выросло на 3,8%, или на 2,479 млрд. кВт/ч, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, – до 66,988 млрд. кВт/ч.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве топлива и угольной промышленности Украины.

Согласно сообщению, за отчетный период объем потребления электроэнергии конечными потребителями (нетто) возрос на 4,9%, или 2,531 млрд. кВт/ч, по сравнению с январем-апрелем 2010 года, – до 53,795 млрд. кВт/ч.

В апреле 2011 года потребление электроэнергии конечными потребителями в Украине выросло на 3,4% по сравнению с апрелем 2010 года – до 12,240 млрд. кВт/ч.

Промышленные предприятия в январе-апреле т.г. увеличили потребление электроэнергии на 3,1%, или 743,9 млн. кВт/ч, по сравнению с январем-апрелем 2010 года – до 24,664 млрд. кВт/ч. В частности, предприятия металлургической промышленности сократили потребление электроэнергии на 1,4%, или 181,7 млн. кВт/ч, – до 12,789 млрд. кВт/ч.

Транспортные предприятия в отчетный период увеличили потребление электроэнергии на 19,1% – до 3,711 млрд. кВт/ч, коммунально-бытовые – на 1,8%, до 6,831 млрд. кВт/ч.

Объемы потребления электроэнергии населением за указанный период выросли на 6,8%, или 935,7 млн. кВт/ч, по сравнению с январем-апрелем 2010 года – до 14,683 млрд. кВт/ч.

В целом доля промышленности в общем объеме потребления электроэнергии в Украине в январе-апреле т.г. снизилась с 46,7% до 45,8%, населения – выросла с 26,8% до 27,3%.

Как сообщал УНИАН, в 2010 году потребление электроэнергии в Украине, с учетом технологических потерь в сетях (брутто) выросло на 9,5%, или 14,882 млрд. кВт/ч, по сравнению с 2009 годом, – до 183,9 млрд. кВт/ч. Объем потребления электроэнергии конечными потребителями (нетто) возрос на 9,5%, или 12,824 млрд. кВт/ч, по сравнению с 2009 годом, – до 147,33 млрд. кВт/ч.

В 2009 году потребление электроэнергии в Украине, с учетом технологических потерь в сетях (брутто), сократилось на 8,7%, или 16,151 млрд. кВт/ч, по сравнению с 2008 годом – до 169,009 млрд. кВт/ч. Объем потребления электроэнергии конечными потребителями (нетто) сократился на 9%, или 13,332 млрд. кВт/ч, по сравнению с 2008 годом – до 134,558 млрд. кВт/ч.

В 2008 году потребление электроэнергии в Украине, с учетом технологических потерь в сетях (брутто), сократилось на 0,5% по сравнению с 2007 годом – до 185 млрд. 187 млн. кВт/ч. Потребление электроэнергии конечными потребителями (нетто) сократилось на 0,6%, или 4 млрд. 876,8 млн. кВт/ч, – до 147 млрд. 706,6 млн. кВт/ч.