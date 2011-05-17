ВР приняла в первом чтении законопроект о биотопливе

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект «О развитии производства и потребления биологических топлив».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 278 из 392 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроект направлен на приведение в соответствие законодательства Украины с законодательством Европейского Союза в сфере охраны окружающей среды и экологии, а также призван содействовать развитию национального топливного рынка и обеспечению развития агропромышленного комплекса.

Данным законопроектом предусмотрено внедрение законодательного регулирования рынка производства и потребления биотоплив, структуризации рынка таких биотоплив и создания прозрачного механизма производства и потребления биотоплив.

Приоритетными, единственно возможными и целесообразными на данное время направлениями государственной поддержки расширения рынка биотоплива являются предусмотренные законопроектом возможности широкого применения биотоплив нефтеперерабатывающими и другими предприятиями в производстве смесевых видов топлива.

Данным законопроектом определяются принципы политики в сфере производства и использования биотоплив, определяются признаки и классификация видов биотоплив, указывается характеристика производителей, потребителей биотоплив и технических средств.

Кроме того, в законопроекте определены мероприятия по внедрению норм потребления биотоплив, регулированию мероприятий по разработке новых видов биотоплива, финансированию сферы биотоплив, определению норматив производства, транспортировки и хранению биотоплив.