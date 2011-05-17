Кабмин утвердил порядок использования 3,6 млрд. грн. для предприятий ТКЭ

Кабинет министров Украины вчера своим постановлением утвердил порядок использования средств в размере 3,6 млрд. грн. на компенсацию разницы в тарифах предприятиям теплокоммунэнерго.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил первый заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Юрий ХИВРИЧ в ходе международной научно-практической конференции «Ресурс» «Модернизация коммунальной теплоэнергетики», которая проходит в рамках выставки «Аква-Терм Киев 2011».

«Вчера подписано постановление о порядке закрытия этих средств, и в пятницу мы проведем селекторное совещание, на котором рассмотрим, что необходимо делать в этом вопросе, чтобы на протяжении мая-июня полностью закрыть эти 3,6 млрд. грн. Потому что у нас впереди еще около 3 млрд. грн., которые нам необходимо закрыть до отопительного сезона», - сказал он, уточнив, что общий размер компенсации разницы в тарифах составляет 6,3 млрд. грн.

Ю.ХИВРИЧ также сообщил, что на прошлой неделе был принят закон, который списывает пени и штрафы с предприятий ЖКХ, в том числе газоснабжающих предприятий, в размере 1,1 млрд. грн.

По данным первого замминистра, общий размер задолженности за потребленные энергоресурсы предприятий ЖКХ составляет 11,3 млрд. грн., из них, с учетом принятых решений по погашению разницы в тарифах и списания пени и штрафов, остается решить вопрос о погашении 3,9 млрд. грн. задолженности.

«3,9 млрд. грн. – это те долги, которые у нас есть, и которые до отопительного сезона нам необходимо погасить», - добавил он.

Ю.ХИВРИЧ уточнил, что по состоянию на 1 апреля т.г., в структуре задолженности за период отопительного сезона задолженность населения составила около 1 млрд. грн. (средний уровень расчетов населения за жилищно-коммунальные услуги составил 83-85%), по льготам и субсидиям – около 200 млн. грн., государственного бюджета – 230 млн. грн., местных бюджетов – около 400 млн. грн., коммерческих предприятий – 732 млн. грн.

Первый замминистра добавил, что средства на компенсацию льгот и субсидий есть, и поставил задачу перед руководством регионов в мае «максимально закрыть льготы и субсидии». Также он пообещал решить вопрос с погашением задолженности государственных предприятий в июне-июле.

При этом Ю.ХИВРИЧ призвал руководство регионов завершить разработку схем теплоснабжения и программ модернизации теплоэнергетики.

По его словам, к следующему отопительному сезону бюджетная сфера должна быть готова до 1 сентября, жилые дома, тепло- и водопроводные сети, дороги, коммунальный электротранспорт – до 15 сентября, а 1 октября планируется провести пробные пуски тепла и коммунальная сфера должна быть готова к новому отопительному сезону.

Как сообщал УНИАН, по оценкам экспертов, на компенсацию разницы в тарифах предприятиям теплокоммунэнерго в этом году необходимо предусмотреть в Государственном бюджете около 6 млрд. грн.