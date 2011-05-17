Производство бензина увеличилось на 0,4%, дизтоплива – сократилось на 25,4%

Украинские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в январе-апреле 2011 года увеличили производство автомобильного бензина на 0,4%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, - до 0,921 млн. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению Госкомстата, производство дизельного топлива в Украине в январе-апреле сократилось на 25,4%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, - до 0,895 млн. тонн.

Также в сообщении сказано, что производство топочного мазута в Украине в январе-апреле сократилось на 20,2%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, - до 0,768 млн. тонн.

Как сообщал УНИАН, в 2010 году, по информации Госкомстата, Украинские НПЗ сократили производство автомобильного бензина на 11,8%, по сравнению с 2009 годом, - до 2,873 млн. тонн, дизельного топлива - на 5,1% - до 3,709 млн. тонн, топочного мазута - на 6,0% ─ до 2,414 млн. тонн.

Справка УНИАН. В Украине работают шесть нефтеперерабатывающих заводов общей мощностью переработки 51,11 млн. тонн нефти в год. Три НПЗ, включая Одесский НПЗ («ЛУКОЙЛ»), Лисичанский (ТНК-ВР) и Кременчугский («Нафтогаз Украины»), по данным Антимонопольного комитета Украины, контролируют 66% украинского рынка бензинов и 51% рынка дизельного топлива.