Украина за 4 месяца увеличила экспорт электроэнергии на 11,9%

Украина в январе-апреле т.г. увеличила экспорт электроэнергии на 11,9%, или 174,9 млн. кВт/ч, по сравнению с январем-апрелем 2010 года – до 1,643 млрд. кВт/ч.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины.

В отчетный период экспорт украинской электроэнергии в страны Восточной Европы увеличился на 42,4%, или на 22,43 млн. кВт/ч, – до 753,9 млн. кВт/ч.

Напомним, что экспортером с украинской стороны в восточноевропейском направлении является ООО «Востокэнерго», входящее в структуру частного энергохолдинга ДТЭК.

В частности, за указанный период экспорт украинской электроэнергии в Венгрию вырос на 77,4% – до 401,9 млн. кВт/ч, в Словакию – на 45,8%, до 352 млн. кВт/ч.

Экспортные поставки электроэнергии в Румынию и Польшу из Украины в январе-апреле т.г. не осуществлялись.

Экспорт электроэнергии в Молдову, который осуществляет дочерняя компания ДТЭК ООО «Пауэр Трэйд», по итогам января-апреля вырос в 38 раз– до 79,8 млн. кВт/ч. Напомним, коммерческие поставки электроэнергии в данном направлении «Пауэр Трэйд» начала с апреля т.г.

С начала года в Беларусь ООО «Востокэнерго» и ГПВД «Укринтерэнерго» экспортировали 808,7 млн. кВт/ч, что на 13,7% меньше, чем за аналогичный период 2010 года.

Также сообщается, что в апреле т.г. экспорт электроэнергии из Украины вырос на 67,8%, или на 180,8 млн. кВт/ч, по сравнению с апрелем 2010 года, – до 447,6 кВт/ч.

Справка УНИАН. С 2010 года Украина перешла на новую модель организации экспортных поставок электроэнергии, согласно которой участники рынка приобретают на аукционах у оператора магистральных сетей НЭК «Укрэнерго» доступ к трансграничным ЛЭП, по которым осуществляется экспорт.

Украина в 2010 году увеличила экспорт электроэнергии на 2,7%, или 109,8 млн. кВт/ч, по сравнению с 2009 годом – до 4,218 млрд. кВт/ч.

В 2010 году экспорт электроэнергии с украинской стороны осуществляли ООО «Востокэнерго» (ДТЭК) – восточноевропейское и белорусское направления, ООО «Пауэр Трейд» (ДТЭК) – молдавское направление, ГПВД "Укринтерэнерго" – белорусское направление.