Верхнюю границу ценового коридора на бензин А-95 сохранили на уровне 10 грн./л

Экспертно-аналитическая группа (ЭАГ) по вопросам стабильного функционирования рынка нефти и нефтепродуктов и развития нефтеперерабатывающей промышленности рекомендовала нефтетрейдерам придерживаться установленного на предыдущем заседании ценового коридора на бензин А-95 на уровне 10,00 грн./л.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

В сообщении отмечается, что такое решение ЭАГ приняла на своем заседании 17 мая.

Вместе с тем, группа также рекомендовала трейдерам в связи с избытком на рынке дизельного топлива снизить его стоимость до 9,6 грн./л.

Председательствующий на заседании министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО отметил: «Мы, как государство, взвешенно подходим к функционированию рынка, в то же время будем требовать выполнения договоренностей. Государство подставило плечо трейдерам в самый непростой момент, снизив акцизы на топливо и внедрив соответствующие инициативы на законодательном уровне. Потому мы хотим, чтобы наши отношения были партнерскими, а договоренности соблюдались».

Министр также обратился к Антимонопольному комитету с предложением принимать соответствующие жесткие решения относительно участников рынка, которые будут отказываться выдерживать верхний уровень коридора.

На заседании также обсуждался вопрос ресурсного наполнения украинского рынка нефтепродуктов. В ходе обсуждения участники выразили уверенность в том, что ресурсная база нефтепродуктов в Украине является достаточной для бесперебойного обеспечения рынка.

Кроме того, на заседании рассматривался вопрос относительно законодательного урегулирования пакета вопросов, связанных с функционированием рынка нефтепродуктов.

Как сообщал УНИАН, 29 апреля т.г. ЭАГ повысила верхнюю границу ценового коридора на бензин А-95 до 10,00 грн./л, на дизельное топливо – до 9,60 грн./л.