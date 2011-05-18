ВР усовершенствует систему тарифообразования на электроэнергию из биогаза

Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона “О внесении изменений в статью 17-1 Закона Украины «Об электроэнергетике» (о совершенствовании системы тарифообразования на электроэнергию, производимую из биогаза)”.

Как передает корреспондент УНИАН, вчера за данное решение проголосовали 303 из 373 народных депутатов Украины, зарегистрированных в сессионном зале.

В законопроекте отмечается, что биомассой является биологическое вещество растительного или животного происхождения, которое является источником получения энергии.

Кроме того, в законопроекте отмечается, что величина «зеленого» тарифа для субъектов ведения хозяйства, производящих электрическую энергию из биогаза, полученного при сжигании или брожении биомассы растительного или животного происхождения, устанавливается на уровне розничного тарифа для потребителей второго класса напряжения на январь 2009 года, умноженного на коэффициент «зеленого» тарифа для электроэнергии, выработанной из биогаза, полученного при сжигании или брожении биомассы растительного или животного происхождения.

Величина «зеленого» тарифа для субъектов ведения хозяйства, производящих электрическую энергию из биогаза, полученного из мусоросвалок или из шламов канализационных стоков, устанавливается на уровне розничного тарифа для потребителей второго класса напряжения на январь 2009 года, умноженного на коэффициент «зеленого» тарифа для электроэнергии, выработанной из биогаза, полученного из мусоросвалок или из шламов канализационных стоков».

Также в законопроекте предусмотрено, что в случае производства электрической энергии субъектами ведения хозяйства на объектах электроэнергетики, использующих альтернативные источники с частичным использованием традиционных источников энергии, «зеленый» тариф устанавливается на объем электрической энергии, выработанной с использованием только альтернативных источников энергии. При этом часть использования альтернативных источников должна составлять не менее 50% от ежемесячного объема энергии, выработанного на объектах, на которых имеется такое совместное использование.

Средства, полученные субъектом ведения хозяйства, который производит электрическую энергию с использованием альтернативных источников энергии в соответствии с утвержденным «зеленым» тарифом, после учета эксплуатационных расходов производства, уплаты всех налогов и сборов, направляются на возвращение вложенных средств на нововыстроенный объект альтернативной энергетики и/или дальнейшее развитие альтернативной энергетики.