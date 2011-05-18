ВБ предоставит Украине 200 млн. долл. займа в рамках проекта энергосбережения на предприятиях

Совет директоров Всемирного банка (ВБ) 17 мая утвердил предоставление займа в размере 200 млн. долл. США на проект энергосбережения в Украине.

Об этом говорится в сообщении ВБ, переданном агентству УНИАН.

Данные средства будут направлены на мероприятия, целью которых является энергосбережение в промышленных компаниях, муниципалитетах и на предприятиях, которые находятся в муниципальной собственности, и энергосервисных компаниях.

В рамках проекта предоставляется займ через финансового посредника – «Укрэксимбанк». Банк будет кредитовать непосредственно промышленные и муниципальные проекты эффективного использования энергии. «Укрэксимбанк» будет также осуществлять последующее предоставление средств (перекредитование) банкам-участникам для создания финансового рынка для проектов эффективного использования энергии.

Предусматривается 6 категорий инвестиционных субпроектов: модернизация неэффективного и устаревшего оборудования/производственных объектов; установка высокоэффективного энергосберегающего промышленного оборудования и внедрение технологий с высокой степенью энергосбережения для новых производственных мощностей; использование отработанного газа, тепловой энергии и избыточного давления в промышленных технологиях; усовершенствование промышленных систем, связанное с комплексом мероприятий для повышения эффективности использования энергии; уменьшение потерь энергии на предприятиях муниципального сектора, которые, в основном, специализируются на централизованном теплоснабжении городских районов; уменьшение потерь энергии в домах.

Проект должен помочь Украине сократить энергоемкость на 20% до 2015 года и на 50% до 2030 года. Он также будет способствовать уменьшению зависимости Украины от импортированного газа, а следовательно, смягчению рисков, связанных с безопасностью энергоснабжения, и уменьшению стоимости энергоснабжения.

“Потенциал эффективного использования энергии в Украине огромен. Если бы стране удалось уменьшить свою энергоемкость до уровня Польши, она могла бы сократить свое энергопотребление приблизительно на одну треть. Это могло бы привести к уменьшению, по меньшей мере, на 30% потребления природного газа”, – сказал директор ВБ по вопросам Украины, Беларуси и Молдовы Мартин РАЙЗЕР.

Проект также поможет сократить выбросы CO2, по меньшей мере, на 1 млн. тонн ежегодно и, как ожидается, будет способствовать созданию рабочих мест, как непосредственно, так и опосредствовано, через преимущества повышенной конкурентоспособности благодаря уменьшению стоимости продукции в результате меньшей энергоемкости.

ВБ поддержал Украину в реформировании энергетического сектора путем проведения диалога по стратегическим вопросам, предоставления технической помощи и финансирования проектов структурной перестройки с начала 90-х гг. прошлого века, в том числе двух проектов реабилитации гидроэлектростанций, проекта передачи электроэнергии, проекта реабилитации и расширения централизованного теплоснабжения г. Киева, проекта энергосбережения в административных и общественных зданиях г. Киева, проекта структурной перестройки угольной промышленности и экспериментального проекта в угольной отрасли. Всемирный банк также сотрудничает с правительством и другими международными финансовыми учреждениями для предоставления технической помощи в реструктурировании газового сектора с целью содействия инвестициям в модернизацию газовой промышленности.