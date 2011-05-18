«Нафтогаз» планирует в 2012 году увеличить суточную добычу нефти в Египте

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» планирует в 2012 году увеличить суточную добычу нефти на концессионном участке Алам Эль Шавиш Ист (Alam El-Shawish East, Западная пустыня, Арабская Республика Египет) до 3 тыс. барр.

Об этом УНИАН сообщили в управлении по связям с общественностью НАК «Нафтогаз Украины».

В сообщении отмечается, что в 2011 году компания планирует добыть на участке Алам Эль Шавиш Ист 600 тыс. барр.

По состоянию на 17 мая «Нафтогаз Украины» добыл свыше 410 тыс. барр. нефти на месторождении Gharadiq, которое находится на участке Алам Эль Шавиш Ист. Ранняя добыча нефти на этом месторождении начата в апреле 2010 года.

Кроме того, закончено строительство второй очереди по ранней добыче нефти на скважине Karima-2 и ожидается получение разрешения Министерства нефти Египта на ввод ее в работу.

На сегодняшний день на указанной территории открыто пять месторождений нефти и газа. Одновременно с разведочными работами и работами по оценке месторождений (обработка геологических данных и подсчет запасов), на участке Алам Эль Шавиш проводится подготовка проектирования строительства трубопроводов и последующее обустройство месторождений.

Также в сообщении сказано, что после завершения строительства нефте- и газопроводов и введения в эксплуатацию скважин на других месторождениях, объем добычи будет составлять 7 тыс. барр. нефти и 700 тыс. куб. м газа в сутки.

Напомним, 13 декабря 2006 г. между Арабской Республикой Египет, Египетской Генеральной Нефтяной Корпорацией и НАК «Нафтогаз Украины» было заключено Концессионное соглашение на проведение нефтяной разведки и разработки запасов углеводородов восточного блока Алам Эль Шавиш Ист в Западной Пустыне АРЕ общей площадью 994 кв. км. Согласно условиям Концессионного соглашения, период геологоразведочных работ будет длиться до 13 декабря 2011 года.

За время реализации проекта компанией пробурены 12 поисковых и 2 разведочных скважины. Открыто 5 месторождений углеводородов. Суммарные добычные запасы нефти и газа на трех месторождениях оцениваются в 10 млн. тонн условного топлива. Проводится оценка запасов на двух других месторождениях.

НАК «Нафтогаз Украины» продолжает осуществлять организационно-правовые мероприятия и выполнять опытные и технологические работы на месторождениях с целью наращивания добычи нефти и газа.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.