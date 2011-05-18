Тимошенко заставила Дубину подписать контракты с «Газпромом» – Кузьмин

Заместитель генерального прокурора Украины Ренат КУЗЬМИН заявляет, что экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО угрожала экс-главе НАК "Нафтогаз Украины" Олегу ДУБИНЕ увольнением в случае его отказа подписать газовые контракты с ОАО «Газпром» в январе 2009 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом замгенпрокурора заявил в ходе заседания временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию обстоятельств подписания газовых контрактов между НАК "Нафтогаз Украины" и компанией "Газпром".

По словам Р. КУЗЬМИНА, О.ДУБИНА отказывался подписывать контракты, предложенные российской стороной, без соответствующего решения Кабинета министров Украины, однако в последующем сделал это под давлением Ю. ТИМОШЕНКО.

«Она (Юлия ТИМОШЕНКО - УНИАН) вмешалась в переговорный процесс, она вмешалась в действия хозяйствующего субъекта, она дала письменные указания заключить этот договор, она требовала это под угрозой увольнения ДУБИНЫ с работы», - сказал замгенпрокурора.

Р.КУЗЬМИН также отметил, что Ю.ТИМОШЕНКО предоставила экс-главе «Нафтогаза Украины» правительственную директиву на подписание газовых соглашений с печатью Кабмина. При этом данная директива не была утверждена коллегиальным решением правительства.

Напомним, Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело против бывшего премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО по факту превышения власти и служебных полномочий во время подписания в 2009 году контрактов между Украиной и Российской Федерацией на поставки и транзит газа.