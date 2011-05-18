Медведев рассказал, что смягчит газовую ситуацию

До одобрения крупных форматов сотрудничества между Украиной и РФ будет действовать сегодняшний газовый контракт.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ сказал на пресс-конференции в Москве, отвечая на вопрос украинских журналистов.

"Предложите то, что вы считаете правильным, и мы готовы будем рассмотреть эти варианты. Но до того, как одобрены какие-то крупные форматы сотрудничества, действует то соглашение, которое было подписано несколько лет назад. Договоры должны исполняться. Это очевидно", - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

Он отметил, что тема газа - одна из наиболее часто встречающихся в его политической практике во время контактов с руководством Украины, с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ в том числе.

"Мы обсуждаем эту тему. Эта тема экономическая, хотя, конечно, последствия ее для Украины (и для России тоже) имеют широкомасштабный характер, далеко выходящий просто за рамки экономики. Но, прежде всего, это все-таки вопрос взаимовыгодного сотрудничества", - сказал он.

По его словам, цены на газ формируются по известным экономическим законам на основании адаптированных и общепринятых формул.

"Эти цены и должны применяться. Но это не значит, что мы не должны выстраивать планы на будущее и не смотреть на возможности, допустим, использования различного рода интересных экономических проектов, которые, будучи реализованы, допустим, у вас или у нас, смягчат эту ситуацию. То есть, иными словами, здесь нет упертой позиции, что вот только такая цена и все", - подчеркнул Д.МЕДВЕДЕВ.

Напомним, сейчас ведутся украинско-российские переговоры по пересмотру формулы цены на газ. Премьер-министр Николай АЗАРОВ уверен, что в результате переговоров стороны договорятся о пересмотре формулы цены на газ. «Я не сомневаюсь, что мы договоримся о приемлемой для нас формулы», - подчеркнул Н.АЗАРОВ, добавив, что дополнительным аргументом должно стать то, что Украина является одним из крупнейших покупателей российского газа и крупнейшим транзитером его в страны Европы.

Как сообщал УНИАН, по информации Минэнергоугля, цена импортного природного газа для Украины в третьем квартале 2011 года прогнозируется на уровне 350 долл. за тыс. куб. м, а в четвертом квартале она может превысить 400 долл. за тыс. куб. м.

Цена на газ устанавливается поквартально. Цена импортного природного газа для Украины в первом квартале 2011 года составляла около 264 долл. за тыс. куб. м, во втором – 295,6 долл. за тыс. куб. м.