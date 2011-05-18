«Нафтогаз» выставил на аукцион 12,5 тыс. тонн нефтепродуктов

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» 17 мая выставила на аукцион на площадке ТБ «Первая независимая биржа» светлые нефтепродукты социально значимых марок производства Лисичанского НПЗ (ПАО «ЛИНИК», Луганская обл.).

Об этом УНИАН сообщили в управлении по связям с общественностью НАК «Нафтогаз Украины».

В сообщении отмечается, что общий объем предложения компании составил: 2,5 тыс. тонн бензина марки А-95, 5 тыс. тонн бензина марки А-92 и 5 тыс. тонн дизельного топлива повышенного качества (Евро).

«Начиная с мая компания планирует увеличить ежемесячные объемы переработки нефти на Лисичанском НПЗ до 100 тыс. тонн. Часть нефтепродуктов будет и в дальнейшем реализовываться через аукционы, остальные – направляться на наполнение стабилизационного фонда нефтепродуктов. Таким образом, планируется обеспечить украинских потребителей качественным топливом по приемлемым ценам и достичь стабилизации рынка нефтепродуктов», – отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, «Нафтогаз Украины» планирует в 2011 году переработать на мощностях Лисичанского НПЗ до 1 млн. тонн российской нефти марки Urals.

В начале текущего года «Нафтогаз Украины» провел переговоры о возможности заключения договора на закупку услуг по переработке нефти на Лисичанском НПЗ, в результате которых стоимость переработки одной тонны сырья на мощностях завода составит 288 грн. (с НДС).

Финплан «Нафтогаза Украины» на 2011 год предусматривает расходы на закупку импортной нефти и нефтепродуктов и их хранение, а также доходы от реализации топлива на внутреннем рынке. В документе также отмечается, что перед компанией стоит задача создания государственной сети АЗС.

Напомним, ранее председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Евгений БАКУЛИН заявлял, что компания сделает дополнительные закупки углеводородов для стабилизации цены на бензин в Украине.

Весной 2010 года «Нафтогаз Украины» начал формирование департамента по закупкам и сбыту нефтепродуктов. Планируется, что департамент будет осуществлять как давальческую схему работы на НПЗ Украины, так и заниматься импортом нефтепродуктов для их дальнейшей реализации на коммерческом рынке.