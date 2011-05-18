НФПУ требует объяснить, кто будет платить долги предприятий ТЭК

Национальный форум профсоюзов Украины требует от председателя Верховной Рады Украины Владимира ЛИТВИНА и правительства обнародовать информацию об источниках покрытия списания свыше 24 млрд. грн. долга негосударственным предприятиям топливно-энергетического комплекса.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Национального форума профсоюзов Украины (НФПУ).

"Пока граждан отвлекали событиями во Львове 9 мая, парламент принял законопроект, которым фактически списал 25 млрд. грн. частным предприятиям топливно-энергетического комплекса. Фактически все они принадлежат олигархическим кланам. Это значит, что прибыль получили с десяток семей, но за них теперь должны, очевидно, расплачиваться все остальные украинские семьи. Если разделить 25 млрд. на почти 17,5 млн. домохозяйств, которые есть в Украине, то выйдет, что каждая семья будет платить 1442 грн. чужих долгов в год", - подчеркнул председатель НФПУ Мирослав ЯКИБЧУК.

По его словам, складывается довольно странная ситуация, ведь в то время, как газ для населения дорожает, крупные предприятия имеют льготы. "До конца года планируется повышение цены на газ для населения еще на 30%. После этого расходы на газ для каждой семьи вырастут в среднем на 1300 грн. в год. Если прибавить сюда 1400 грн. списанного долга крупных предприятий, то выйдет, что из-за этих манипуляций газ людям обойдется в среднем в более чем 2700 грн. Какое же государство мы строим, если и без того обнищалое население должно доплачивать за самых богатых людей страны", - заявил М.ЯКИБЧУК.

Как сообщал УНИАН, 12 мая Верховная Рада Украины приняла в целом Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины" относительно вопросов налогообложения природного газа и электрической энергии. Закон поддержали 263 из 357 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Целью принятия закона является улучшение финансового положения предприятий, которые производят, транспортируют и поставляют тепловую и электрическую энергию, независимо от формы собственности; субъектов хозяйствования, которые осуществляют деятельность, связанную с поставками природного газа и электрической энергии по регулируемому тарифу; Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" и ее дочерних компаний ДК "Газ Украины", ДК "Укртрансгаз", ДК "Укргаздобыча", ГАО "Черноморнефтегаз"

Законом предусматривается списание задолженности указанных предприятий перед бюджетом по налогам и сборам, которые возникли по состоянию на 31 декабря 2010 года.

Кроме того, установлено предупреждение значительных дополнительных налоговых начислений, которые возникнут в результате реализации положений, предусмотренных в проекте Закона Украины "Некоторые вопросы списания задолженности за потребленный природный газ и электрическую энергию"

Законом предлагается списать задолженность перед бюджетом предприятий, которые участвуют в списании задолженности в соответствии с законопроектом "О некоторых вопросах задолженности за потребленный природный газ и электрическую энергию", на общую сумму свыше 24 млрд. грн.