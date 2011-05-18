«Укргазвыдобування» увеличила объемы бурения на 32%

Буровыми предприятиями ДК «Укргазвыдобування» в январе-апреле 2011 года пробурено 87 тыс. м проходки, что на 21 тыс. м, или на 32%, больше, чем за соответствующий период 2010 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДК «Укргазвыдобування».

В сообщении отмечается, что с начала года объемы эксплуатационного бурения составили 42,8 тыс. м, поискового – 44,2 тыс. м.

Компания отмечает, что одним из важных направлений деятельности ДК «Укргазвыдобування» является поиск глубокозалегающих нефтегазоносных горизонтов на действующих месторождениях Днепровско-Донецкой впадины. С этой целью компания проводит глубокое бурение скважин на глубинах более 6 000 м.

В частности, сегодня ведется бурение скважины №60 на Байракском месторождении (Полтавская обл.) с проектной глубиной 6 100 м, скважины №250 на Западно-Солоховском месторождении (Полтавская обл.) глубиной 6 200 м, скважин №202 и №205 на Березовском месторождении (Харьковская обл.) глубиной 6 200 и 6 250 м.

Справка УНИАН. ДК «Укргазвыдобування» НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая газодобывающая компания Украины. По итогам 2010 года предприятиями компании добыто 14,8 млрд. куб. м газа, почти 75% общей добычи в Украине. ДК «Укргазвыдобування» ведет деятельность в 11 регионах Украины. В состав ДК «Укргазвыдобування» входит буровое управление «Укрбургаз», которое состоит из Хрестищенского, Шебелинского, Полтавского и Стрыйского отделений.