Медведев: газовые контракты зависят от форматов сотрудничества Украины и РФ

Москва. До одобрения каких-либо крупных форматов сотрудничества между Украиной и РФ будет действовать сегодняшний газовый контракт.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ сказал на пресс-конференции в Москве, отвечая на вопрос украинских журналистов.

"Предложите то, что вы считаете правильным, и мы готовы будем рассмотреть эти варианты. Но до того, как одобрены какие-то крупные форматы сотрудничества, действует то соглашение, которое было подписано несколько лет назад. Договоры должны исполняться. Это очевидно", - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

Он отметил, что тема газа - одна из наиболее часто встречающихся в его политической практике во время контактов с руководством Украины, с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ в том числе.

"Мы обсуждаем эту тему. Эта тема экономическая, хотя, конечно, последствия ее для Украины (и для России тоже) имеют широкомасштабный характер, далеко выходящий просто за рамки экономики. Но, прежде всего, это все-таки вопрос взаимовыгодного сотрудничества", - сказал он.

По его словам, цены на газ формируются по известным экономическим законам на основании адаптированных и общепринятых формул.

"Эти цены и должны применяться. Но это не значит, что мы не должны выстраивать планы на будущее и не смотреть на возможности, допустим, использования различного рода интересных экономических проектов, которые, будучи реализованы, допустим, у вас или у нас смягчат эту ситуацию. То есть, иными словами, здесь нет упертой позиции, что вот только такая цена и все", - подчеркнул Д.МЕДВЕДЕВ.