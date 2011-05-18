«Укртрансгаз» и «Газпром» обсудили диагностирование пограничных участков газопроводов

ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» обсудили вопросы сотрудничества при диагностировании пограничных участков газопроводов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДК «Укртрансгаз».

В сообщении отмечается, что, в частности, участники рабочих встреч обсудили возможные сроки и условия выполнения работ по внутритрубной диагностике (ВТД) пограничных участков газопроводов Уренгойского коридора (КК, ЕКД, УПУ, ЕККР, Прогресс) и МГ «Острогожск - Шебелинка» на участке КС «Валуйки» - КС «Купянск».

«В соответствии с планами на 2011 год мы обсудили с российскими коллегами вопросы диагностирования пограничных участков газопроводов в соответствии с украинским законодательством. После их решения мы будем юридически готовы к выполнению работ по ВТД на пограничных участках газопроводов», - объяснил проблематику встреч главный инженер «Укртрансгаза» Игорь ЛОХМАН.

Напомним, в 2011 году «Укртрансгаз» планирует провести внутритрубную диагностику на 3148,6 км магистральных газопроводов.

Справка УНИАН. ДК «Укртрансгаз» является оператором газотранспортной системы Украины.

По состоянию на 01.01.2011 года газотранспортная система ДК «Укртрансгаз» состоит из 72 компрессорных станций, 110 цехов и 1451 газораспределительных станций. Длина магистральных газопроводов и газопроводов-отводов составляет 38,6 тыс. км, МГ – 22,2 тыс. км, и 16,4 тыс. км газоотводов. Пропускная способность ГТС Украины составляет: на входе – 288 млрд. куб. м, на выходе – 178,5 млрд7. куб. м, в т.ч. в страны Европы – 142,5 млрд. куб. м.