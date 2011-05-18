Россия против распространения правил Третьего энергопакета на ГТС Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом вице-спикер Госдумы России, Президент российского газового общества Валерий ЯЗЕВ сообщил на пресс-конференции в Берлине.

«Наша позиция такова: Третий энергетический пакет должен действовать там, где заканчиваются наши магистральные газопроводы – «Северный поток», «Южный поток», а также трубопроводные системы, которые идут через Украину…чтобы право доступа третьих лиц не понималось буквально, а был некий гибкий механизм», - сказал В.ЯЗЕВ.

Он напомнил, что Украина ратифицировала соглашение о вступлении в энергетическое сообщество Европы, что предполагает принятие в том числе норм третьего энергетического пакета.

«Это ставит под вопрос, а сможет ли Украина выполнить обязательства перед «Газпромом» о прокачке задекларированных объемов газа... Украина как всегда между – хочет полномасштабного сотрудничества как с «Газпромом» так и с ЕС », - сказал он.

По его словам, внедрение общеевропейских норм в энергетическую сферу в Украине затрудняет отношения с Россией.

Справка УНИАН. «Третий энергетический пакет», предложенный Еврокомиссией еще в 2007 году, описывает новые правила игры на европейском газовом рынке. Документ, в частности, предполагает, что компании-продавцы газа и электричества не должны владеть транспортными сетями, так как это приводит к искусственному повышению цен.

Отдельно в документе прописано, что эти правила должны применяться не только к европейским компаниям, но и к фирмам из третьих стран, работающим в ЕС. В "Третьем энергетическом пакете" отмечается, что власти каждой европейской страны могут отказать компании в праве вхождения на ее внутренний рынок в двух случаях: если компания не отвечает требованиям разделения добычи и транспорта или если ее появление на рынке может угрожать энергобезопасности членов ЕС.