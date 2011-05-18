Третий энергопакет ЕС осложнит, но не остановит реализацию «Южного потока» - Язев

Имплементация Третьего энергетического пакета ЕС осложнит, но не остановит реализацию проекта «Южный поток».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом вице-спикер Госдумы России, Президент российского газового общества Валерий ЯЗЕВ сообщил на пресс-конференции в Берлине.

«Третий пакет не мешает строительству «Южного потока», хотя усложнит его деятельность, особенно тем странам которые поддерживают этот проект», - сказал В.ЯЗЕВ.

Он подчеркнул, что очень важно чтобы «Южный поток» получил статус трансъевропейского, как и «Набукко» и «Северный поток».

По его словам, сейчас работы по «Южному потоку» идут по графику и будут закончены в 2015 году.

В.ЯЗЕВ также отметил, что Третий энергопакет действует с 3 марта этого года и его имплементация продолжается в национальные законодательства.

По его словам, в целом эта инициатива может привести к ослаблению безопасности Европы и российские эксперты выступают за ее корректировку.

Справка УНИАН. «Третий энергетический пакет», предложенный Еврокомиссией еще в 2007 году, описывает новые правила игры на европейском газовом рынке. Документ, в частности, предполагает, что компании-продавцы газа и электричества не должны владеть транспортными сетями, так как это приводит к искусственному повышению цен.

Отдельно в документе прописано, что эти правила должны применяться не только к европейским компаниям, но и к фирмам из третьих стран, работающим в ЕС. В "Третьем энергетическом пакете" отмечается, что власти каждой европейской страны могут отказать компании в праве вхождения на ее внутренний рынок в двух случаях: если компания не отвечает требованиям разделения добычи и транспорта или если ее появление на рынке может угрожать энергобезопасности членов ЕС.

«Южный поток» – система газопроводов, которая должна соединить Россию и страны Южной и Центральной Европы. Магистральный газопровод пройдёт по дну Чёрного моря из города Новороссийска (Россия) до города Варна (Болгария). Предполагается, что далее «Южный поток» будет разветвляться: одна магистраль пройдет через Грецию на юг Италии, вторая – через Сербию и Венгрию в Австрию.

Общая протяженность черноморского участка – около 900 км, максимальная глубина – более 2000 м, проектная мощность – 63 млрд. кубометров газа в год. Предположительное начало поставок – 2015 год.