В Донецкой области угледобыча увеличилась на 13% - до 12 млн. тонн

В Донецкой области добыча рядового угля в январе-апреля текущего 2011 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого 2010 года на 13% и составила 12,1 млн. тонн.

Об этом сообщили в Главном управлении статистики Донецкой области. Согласно сообщению, в апреле объем выданного на-гора угля в области составил 3,1 млн. тонн.

Однако, как отметили статистики, переработка рядового угля на обогатительных фабриках области сократилась на 1,9% и составила с начала года 14,6 млн. тонн, что больше добычи за счет ввоза угля из-за пределов региона. Производство продуктов обогащения уменьшилось на 1,5% и за январь–апрель 2011 года составило 8,8 млн. тонн.

Шахтами области в составе готового угля получено продуктов обогащения в объеме 4,2 млн. тонн. Общий объем готового угля, включающий, кроме продуктов обогащения, рядовой уголь, отгруженный потребителям, в том числе для последующего обогащения, за январь–апрель 2011 года составил 9,3 млн. тонн и по сравнению с январем-апрелем прошлого года возрос на 14,5%, заключили в облстатуправлении.