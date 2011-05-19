Ялта осталась без горячей воды из-за долгов за газ

Жители Ялты (Крым) на неопределенный период остались без горячей воды.

Как сообщает официальный сайт Ялты, временные неудобства связаны с задолженностью за потребление природного газа.

Как сообщил на заседании Ялтинского горисполкома мэр города Алексей БОЯРЧУК, причиной такой ситуации стало отсутствие лимитов на газ для коммунальных предприятий, а произошло это из-за низкого уровня оплаты населением услуг теплообеспечивающих предприятий. В связи с этим и была прекращена подача горячего водоснабжения для населения и остановлена работа городской бани.

«Подача газа не возобновится, пока ситуация не будет исправлена», - добавил А.БОЯРЧУК.

Задолженность населения перед КП «Ялтинские тепловые сети» составляет 2,2 млн. грн. (общая задолженность – 2,7 млн. грн.), перед Ялтинским филиалом АП «Крымтеплокомунэнерго» – 25,4 млн. грн. (с учетом прошлых лет – 28,6 млн. грн.), а перед КП «Ялтакурорттеплоэнерго» – 1 052,4 тыс. грн. (общая задолженность – 1 246,61 тыс. грн.).