Россия гарантирует загрузку «Южного потока» - Язев

Берлин. Россия гарантирует загрузку всех четырех ниток газопровода «Южный поток».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом вице-спикер Госдумы России, президент Российского газового общества Валерий ЯЗЕВ заявил на международной конференции «Энергетический диалог: Россия-ЕС. Газовый аспект» в Берлине.

«Хорошо продвигается подготовка международного проекта «Южный поток». Россия является инициатором этого проекта и гарантирует заполнение всех четырех его ниток общей пропускной способностью 63 млрд. куб. в год», - сказал он.

В.ЯЗЕВ отметил, что интерес к этому проекту засвидетельствовали правительства и компании Италии, Франции, Австрии, Болгарии, Венгрии, Греции, Македонии, Румынии, Сербии, Словении, Хорватии и Турции.

«ТЭО участков трубопровода «Южный поток» готово в Австрии, Сербии, Словении, Хорватии и Румынии. Необходимо подготовить еще три национальных и одно морское ТЭО, а затем свести все в единый документ и принять соответствующее решение», - сказал он.

В то же время вице-спикер отметил, что сейчас сравниваются различные варианты реализации этого проекта, включая морскую перевозку сжиженного газа через Черное море до терминалов.

Он сообщил, что экспорт российского газа в первом квартале этого года увеличился на 28%, а в дальнее зарубежье - на 12%.

«По итогам этого года «Газпром» намерен выйти на объем экспорта докризисного 2008 года», - сказал В.ЯЗЕВ.

По его словам, правительство РФ прогнозирует в 2011 году добычу 664 млрд. куб. м газа, из них планируется экспортировать 201 млрд. куб. м.

Справка УНИАН. «Южный поток» – система газопроводов, которая должна соединить Россию и страны Южной и Центральной Европы. Магистральный газопровод пройдёт по дну Чёрного моря из города Новороссийска (Россия) до города Варна (Болгария). Предполагается, что далее «Южный поток» будет разветвляться: одна магистраль пройдет через Грецию на юг Италии, вторая – через Сербию и Венгрию в Австрию.

Общая протяженность черноморского участка – около 900 км, максимальная глубина – более 2000 м, проектная мощность – 63 млрд. кубометров газа в год. Предположительное начало поставок – 2015 год.