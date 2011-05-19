В Крыму розничные цены на бензин выросли на 5-50 коп.

В Автономной Республике Крым за период с 12 по 19 мая 2011 г. розничные цены на бензин повысились на 0,05-0,50 грн.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении статистики в АРК, за прошлую неделю на крымских АЗС цена бензина марки А-95 повысилась с 10,20-10,85 грн. до 10,50-11,10 грн. за 1 литр, А-95 (premium) – с 10,50-11,50 грн. до 10,90-12,00 грн. за 1 литр.

Розничная цена 1 литра бензина марки А-92 повысилась с 9,80-10,00 грн. до 9,80-10,05 грн., марки А-80 – с до 9,60-9,70 грн. до 9,70-9,80 грн.

Розничная цена 1 литра дизельного топлива в указанный период не изменилась и составила 9,80-9,95 грн.