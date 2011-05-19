Берлин. 25 мая в Брюсселе пройдет презентация «Южного потока».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель министра энергетики РФ Анатолий ЯНОВСКИЙ заявил на международной конференции «Энергетический диалог: Россия-ЕС. Газовый аспект» в Берлине.

«25 мая этого года в Брюсселе состоится презентация проекта «Южный поток», - сказал А.ЯНОВСКИЙ.

По его словам, на это мероприятие приглашены директораты Еврокомиссии, члены Европейского парламента, постоянные представители государств при ЕС, а также главы компаний, участвующих в реализации проекта.

«Предполагается изложить концепцию проекта, в том числе основные технико-экономические характеристики. Это очень важное мероприятие, которое позволит получить ответы на вопросы относительно этого проекта», - сказал А.ЯНОВСКИЙ.

Справка УНИАН. «Южный поток» – система газопроводов, которая должна соединить Россию и страны Южной и Центральной Европы. Магистральный газопровод пройдёт по дну Чёрного моря из города Новороссийска (Россия) до города Варна (Болгария). Предполагается, что далее «Южный поток» будет разветвляться: одна магистраль пройдет через Грецию на юг Италии, вторая – через Сербию и Венгрию в Австрию.

Общая протяженность черноморского участка – около 900 км, максимальная глубина – более 2000 м, проектная мощность – 63 млрд. кубометров газа в год. Предположительное начало поставок – 2015 год.