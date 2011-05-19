«Энергоатом» не устраивают условия кредита «Сбербанка России»

НАЭК «Энергоатом» не устраивают условия, предложенные «Сбербанком России» на переговорах по привлечению 1 млрд долл. кредита под реализацию первоочередных работ по проекту достройки 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам глава НАЭК Юрий НЕДАШКОВСКИЙ.

«Нас не устраивают предложения российской стороны. Напомню, что в конкурсных предложениях «Атомстройэкспорта» речь шла о привлечении государственного кредита, в то время как сегодняшние предложения «Сбербанка», по сути, являются коммерческим кредитом», - сказал глава компании, отметив при этом, что украинскую сторону, в частности, не устраивает довольно высокая процентная ставка по займу.

В то же время глава «Энергоатома» сообщил, что переговоры по привлечению кредитных средств продолжаются и станут, в частности, предметом обсуждения на сегодняшнем заседании украинско-российской подкомиссии по вопросам сотрудничества в атомной сфере в Москве.

Ю.НЕДАШКОВСКИЙ не смог спрогнозировать дату подписания кредитного соглашения, отметив при этом, что согласно графикам, согласованным сторонами, вопрос привлечения кредита должен был быть решен в мае т.г.

Как сообщал УНИАН, НАЭК «Энергоатом» рассчитывает привлечь у «Сбербанка России» 1 млрд. долл. на проведение первоочередных работ, связанных с достройкой 3 и 4 энергоблоков Хмельницкой АЭС. Кредит планируется привлечь на 3 года в виде возобновляемой кредитной линии с условием его погашения в течение последующих 6 лет. Кредит планируется направить на финансирование разработки технических проектов двух реакторных установок энергоблоков, их изготовление, а также на закупку другого оборудования с длительным циклом изготовления.

Справка УНИАН. 9 июня 2010 года Кабинет Министров Украины и правительство Российской Федерации подписали рамочное соглашение о достройке третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой АЭС.

Соглашением предусматривается, что российская сторона обеспечивает финансирование проекта в объеме, необходимом для проектирования, строительства и введения в эксплуатацию блоков, в том числе для оплаты услуг и товаров, которые поставляются из РФ в Украину.

Победителем международного конкурса по выбору типа реакторной установки для строительства 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС в октябре 2008 года стала российская компания «Атомстройэкспорт». В конкурсе, кроме «Атомстройэкспорта», принимали участие американская Westinghouse и южнокорейская KEPCO. Минтопэнерго утвердило решение межведомственной комиссии о признании победителем конкурса «Атомстройэкспорта», который представил проект реакторной установки В-392Б, разработанный для Балаковской АЭС в России.