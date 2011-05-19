ВР внесла изменения в законы о государственном надзоре в электроэнергетике

Верховная Рада приняла Закон “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упорядочения функций органов государственного надзора в электроэнергетике”.

Как передает корреспондент УНИАН, за такое решение проголосовали 252 из 389 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законом предусмотрено внести изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях. В частности, предусматривается, что нарушение требований нормативно-правовых актов и нормативных документов по вопросам технической эксплуатации электрических станций и сетей, энергетического оборудования субъектов электроэнергетики, субъектов отношений в сфере теплоснабжения и потребителей электрической энергии – влечет за собой предупреждение или наложение штрафа на граждан от одного до пяти необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, предупреждение или наложение штрафа на работников от одного до восьми необлагаемых налогом минимумов доходов граждан и наложение штрафа на должностных лиц в размере от одного до десяти необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Кроме того, предусмотрено, что уклонение от выполнения или несвоевременное выполнение предписаний должностных лиц Инспекции по государственному энергетическому надзору или распоряжений органов Инспекции по государственному энергетическому надзору относительно устранения нарушений требований нормативно-правовых актов и нормативных документов по вопросам технической эксплуатации электрических станций и сетей, энергетического оборудования субъектов электроэнергетики, субъектов отношений в сфере теплоснабжения и потребителей электрической энергии – влечет за собой предупреждение или наложение штрафа на граждан в размере от одного до пяти необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, предупреждение или наложение штрафа на работников в размере от одного до восьми необлагаемых налогом минимумов доходов граждан и наложение штрафа на должностных лиц в размере от одного до десяти необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Законом также вносятся изменения в Закон Украины “Об электроэнергетике”.

В частности, предусмотрено изложить в новой редакции статью 9. Ею предусмотрено, что государственный надзор (контроль) в электроэнергетике осуществляет Инспекция по государственному энергетическому надзору. Положение об Инспекции по государственному энергетическому надзору утверждается Кабинетом Министров Украины.

Предметом государственного надзора (контроля) в электроэнергетике является хозяйственная деятельность, связанная с производством, передачей и поставкой энергии, а также с использованием энергии для собственных потребностей субъектами электроэнергетики и потребителями энергии в части технической эксплуатации электрических станций и сетей, технической эксплуатации энергетического оборудования потребителей энергии и субъектов электроэнергетики, испытания и ремонта энергоустановок и сетей, режимов поставки и потребления электрической и тепловой энергии, выполнением работ по проектированию энергоустановок и сетей.

Способом осуществления государственного надзора (контроля) в электроэнергетике является проведение уполномоченным органом государственного надзора соответствующих обследований, проверок, осмотров, инспекции энергетического оборудования субъектов электроэнергетики и потребителей энергии в порядке, определенном Законом Украины «Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности”.

Инспекция по государственному энергетическому надзору осуществляет государственный надзор (контроль) над электрическими, тепловыми установками и сетями субъектов электроэнергетики и потребителей энергии относительно соблюдения требований нормативно-правовых актов, нормативных документов по вопросам технической эксплуатации электрических станций и сетей, энергетического оборудования потребителей энергии и субъектов электроэнергетики, испытания и ремонта энергоустановок и сетей, режимов поставок и потребления электрической и тепловой энергии, выполнения работ по проектированию энергоустановок и сетей и подтверждения их готовности к работе, которые являются вспомогательными мероприятиями для обеспечения постоянного функционирования объединенной энергетической системы.

Инспекция по государственному энергетическому надзору во время осуществления государственного энергетического надзора (контроля) имеет право:

требовать от субъектов электроэнергетики и потребителей энергии устранения выявленных нарушений требований законодательства;

выдавать субъектам электроэнергетики и потребителям энергии обязательные для выполнения распоряжения относительно устранения нарушений требований нормативно-правовых актов, нормативных документов по вопросам технической эксплуатации электрических станций и сетей, энергетического оборудования;

останавливать эксплуатацию электрических, тепловых установок и сетей из-за их неудовлетворительного технического состояния и/или организацию их эксплуатации путем выдачи потребителям электрической и тепловой энергии и субъектам электроэнергетики мотивированного письменного решения руководителя соответствующего органа Инспекции по государственному энергетическому надзору или его заместителя о недопустимости продолжения такой эксплуатации. Основанием для такой остановки является угроза жизни или здоровью работников и населения или наличие предпосылок для возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного или природного характера;

применять в соответствии с этим законом штрафные санкции к субъектам ведения хозяйства за правонарушения в электроэнергетике;

получать на письменный запрос бесплатно в соответствии с законодательством необходимые для выполнения возложенных на нее заданий информацию, объяснения, справки, документы, материалы, сведения по вопросам, возникающим во время осуществления государственного надзора (контроля). Такой письменный запрос должен содержать исчерпывающий перечень информации, объяснений, справок и тому подобное, которые должны быть выданы в ответ на запрос, и ссылку на нормативно-правовые акты, с целью выполнения которых осуществляется сбор информации;

требовать прекращения действий, которые препятствуют осуществлению государственного энергетического надзора (контроля);

принимать решение об отборе образцов частей энергетического оборудования в случае его повреждения и назначать экспертизу энергетических объектов и техническую диагностику энергетического оборудования (его отдельных частей);

оказывать субъектам электроэнергетики и потребителям энергии консультативную помощь по вопросам, которые относятся к ее компетенции, и рассматривать спорные вопросы, которые возникают между субъектами электроэнергетики и потребителями энергии;

фиксировать процесс проведения мероприятия или каждого отдельного действия с помощью средств аудио- и видеотехники.

В законе выписаны права инспекторов по государственному энергетическому надзору. В частности, они имеют право:

доступа в установленном законом порядке к электрическим, тепловым установкам и сетям субъектов электроэнергетики и потребителей энергии - субъектов хозяйственной деятельности для проверки соблюдения требований нормативно-правовых актов, нормативных документов по вопросам технической эксплуатации электрических станций и сетей, энергетического оборудования и сетей субъектов электроэнергетики и потребителей энергии, получать в установленном законом порядке от должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей энергии информацию о выполнении требований таких документов; опломбировывать в установленном порядке электрические и тепловые установки, энергоснабжение которых ограничивается или прекращается согласно мотивированному письменному решению руководителя соответствующего органа Инспекции по государственному энергетическому надзору или его заместителя в случае существования угрозы жизни или здоровью работников и населения или наличия предпосылок для возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного или природного характера.

Кроме того, предусмотрено, что потребитель обеспечивает в установленном законом порядке беспрепятственный доступ ответственных представителей энергопоставщика, предприятия, которое осуществляет передачу энергии, к собственным энергетическим установкам для осуществления контроля над уровнем потребления энергии, отключения и ограничения потребления в соответствии с установленным порядком, а также уполномоченных лиц Инспекции по государственному энергетического надзору для осуществления государственного энергетического надзора (контроля) над соблюдением требований нормативно-правовых актов, нормативных документов по вопросам технической эксплуатации электрических станций и сетей, энергетическому оборудованию и сетям субъектов электроэнергетики и потребителей энергии в порядке, определенном Законом Украины «Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности».