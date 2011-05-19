Янукович выступает за отказ от центрального теплоснабжения по всей Украине

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ намерен распространить закарпатский опыт отказа от центрального теплоснабжения и перехода на автономные системы на всю Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил сегодня во время рабочей поездки в Закарпатье.

В.ЯНУКОВИЧ сказал, что очень положительно оценивает опыт Закарпатья в переходе на энергосберегающие технологии. Более того, добавил он, вопрос отказа от централизованного снабжения будет одним из тех вопросов, которое будут обсуждаться на сегодняшнем заседании Комитета экономических реформ.

«Мы будем изучать ваш опыт, и распространять его по стране», - сказал Президент.

Он также добавил, что это хорошая инициатива, которая поможет значительно сократить расходы на отопление жилья людей, бюджетных учреждений.

Он также добавил, что это пример, когда, не ожидая указаний сверху, местная власть решает экономические вопросы и жилищно-коммунальные проблемы.

Справка УНИАН. Областной центр Закарпатья сегодня лидирует в Украине по темпам отказа от централизованного теплоснабжения и перехода на автономные системы теплоснабжения. Сейчас в Ужгороде более 90% помещений отсоединены от централизованного отопления, у них установлены так называемые «автономки». Также автономные котельные установлены в большинстве бюджетных заведений. Во втором по величине городе Закарпатья – Мукачево – автономными системами теплоснабжения обеспечены более 80% квартир.

По решению Закарпатской областной власти, для социально незащищенных и малообеспеченных семей будут устанавливать автономные системы теплоснабжения за счет местных бюджетов. На это уже выделено из областного бюджета 1,5 млн. грн.