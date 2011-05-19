Россия надеется, что «Южный поток» получит в Европе статус приоритетного – Медведев

Россия надеется, что проект «Южный поток» получит в Европе статус приоритетного.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ сказал сегодня на совместной пресс-конференции с президентом Австрии Хайнцом ФИШЕРОМ.

«Мы рассчитываем на то, что этот проект также получит статус приоритетного и в масштабах Евросоюза, потому что ситуация в мире показывает, насколько важными являются стабильные поставки газа, нефти, каковы возможности Российской Федерации в этой сфере», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

По его словам, проект «Южный поток» в последнее время приобрёл существенную динамику. В частности, подписаны необходимые документы, в том числе и по тому сегменту, который касается Австрии.

«Я надеюсь, что этот проект будет развиваться дальше столь же успешно, будут приняты все необходимые решения», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

В свою очередь, Х.ФИШЕР подчеркнул, что существует необходимость в реализации проектов, как «Южный поток», так и «Набукко».

«Если говорить о «Южном потоке» и «Набукко», то, я думаю, эти два энергетических потока, в общем-то, нужны. Они важны, они правомочны. Это повысит эффективность обмена энергоносителями, энергией. И я надеюсь, что они будут также чётко и надёжно работать, как и все остальные транспортные магистрали», - сказал президент Австрии.

Справка УНИАН. «Южный поток» – система газопроводов, которая должна соединить Россию и страны Южной и Центральной Европы. Магистральный газопровод пройдёт по дну Чёрного моря из города Новороссийска (Россия) до города Варна (Болгария). Предполагается, что далее «Южный поток» будет разветвляться: одна магистраль пройдет через Грецию на юг Италии, вторая – через Сербию и Венгрию в Австрию.

Общая протяженность черноморского участка – около 900 км, максимальная глубина – более 2000 м, проектная мощность – 63 млрд. кубометров газа в год. Предположительное начало поставок – 2015 год.

25 мая в Брюсселе пройдет презентация "Южного потока".