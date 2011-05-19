Западноукраинские облсоветы не спешат с разрешениями на газовые сланцы

Депутатские комиссии по вопросам экологии областных советов Ивано-Франковской, Львовской и Тернопольской областей решили не спешить с выдачей Министерству экологии и природных ресурсов Украины разрешений на пользование месторождением газовых сланцев «Олеска», что на территории этих областей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе председателя Ивано-Франковского областного совета, такая рекомендация стала главным итогом совместного заседания постоянных депутатских комиссий трех областных советов, которое состоялось 18 мая.

Депутаты мотивируют свою позицию тем, что добыча сланцевих газов на территории Украины недостаточно изучена, а местные общины практически отстранены от выдачи согласований на разработку месторождений и принятия решений по этому поводу. Даже в межведомственную комиссию по организации заключения и выполнения соглашений о распределении продукции Минэкологии отказалось ввести представителей областных советов.

«Мы хотим получить исчерпывающий ответ, какие экономические выгоды будем иметь, но и какие возможные экологические риски при этом будем иметь, и какая технология будет применяться – сказал председатель Ивано-Франковского областного совета Александр СЫЧ. - Пока мы такого ответа не получим, депутаты, представляющие все общество, и чувствующие риски, своего согласия дать не могут».

По словам председателя Тернопольского областного совета Алексей КАЙДА, «на чашу весов поставлены, с одной стороны, энергетическая независимость Украины, с другой, безопасность людей, проживающих в этом густо населенном регионе над Днестром». «А экологические риски и прогнозы недостаточно изучены: как гидророзриви пластов повлияют на водоносные слои, и не будут ли они загрязнены во время бурения, которое будет после использования скважин», - заметил он.

По мнению председателя Львовского областного совета Олега ПАНЬКЕВИЧА, они обязаны в первую очередь защитить права обществ. «Мы обязаны это делать как представители территориальных общин, – отметил он. - Мы не хотим слепо принимать решения, которые нам рекомендует Кабинет министров и Министерство экологии в этом случае. Хотим, чтобы экономические, политические, экологические интересы местной общины были учтены, чтобы в бюджет местных обществ поступали гарантированные, а не какие-то виртуальные средства».

Среди требований депутатов – законодательно закрепить изменения относительно ренты за использование недр, увеличив отчисление в интересах обществ, чтобы они не чувствовали себя “просителями».

Справка УНИАН. Министерство экологии и природных ресурсов накануне обратилось к трем западным областным советам с просьбой дать согласие на пользование месторождением «Олеска». Эту площадь залегания сланцев считают за более перспективной с точки зрения геологической разведки, чем еще одни потенциальные залежи в Днепровско-Донецкой впадины. Научные работники утверждают, что сланцевий газ в Украине еще слабо исследован. Поэтому необходимо как можно скорее начать геологическое изучение, разведку и дальнейшую разработку месторождения.