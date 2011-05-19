В Австрии введено в эксплуатацию ПГХ объемом 2,8 млрд. куб. м. – «Газпром»

Сегодня в Зальцбурге (Австрия) прошли торжественные мероприятия, посвященные завершению строительства крупнейшего в Австрии и второго по величине в Центральной Европе подземного хранилища газа «Хайдах» объемом 2,8 млрд. куб. м.

Как сообщили УНИАН в управлении информации ОАО «Газпром», общие инвестиции «Газпрома», RAG и WINGAS в проект составили около 300 млн. евро.

Отмечается, что после ввода в эксплуатацию второй и последней очереди ПХГ совокупный объем активного газа в хранилище составил 2,8 млрд. куб. м, суточная производительность – 28 млн. куб. м (здесь и далее все объемы указаны при температуре 20 градусов по Цельсию). При этом объем природного газа, хранимого в «Хайдахе» «Газпромом», достиг 1,9 млрд. куб. м, что соответствует 2/3 мощности объекта.

«Расширение сети ПХГ в европейских странах и наращивание «Газпромом» собственных мощностей хранения позволит компании не только осуществлять дополнительные продажи газа, но и внести реальный вклад в укрепление энергобезопасности региона. Расположенное в сердце Европы хранилище «Хайдах» в этом плане – особенно удачный проект», – сказал заместитель председателя Правления ОАО «Газпром» Александр МЕДВЕДЕВ.

Справка УНИАН. Месторождение «Хайдах» было обнаружено компанией RAG в 1997 году на глубине 1600 м. Располагавшее запасами в объеме 4,3 млрд. куб. м, оно стало одним из самых крупных открытий в Австрии. Использование выработанного месторождения в качестве хранилища является наиболее надежным и эффективным методом хранения газа.

В октябре 2003 года ООО «Газпром экспорт», RAG и WINGAS подписали Протокол о намерениях по строительству и эксплуатации месторождения «Хайдах» в качестве подземного хранилища газа. Компании участвуют в проекте с равными долями.

В январе 2005 года начались работы по строительству газохранилища. В 2007 году строительство первой очереди ПХГ было завершено. До ввода в эксплуатацию второй очереди объем активного газа в хранилище составлял 1,3 млрд. куб. м.

Строительство второй очереди ПХГ продолжалось около 2 лет – с апреля 2009 по апрель 2011 года. Все работы выполнялись в соответствии с высочайшими экологическими стандартами и нормами безопасности.

Сегодня основная задача «Хайдаха» – обеспечивать надежность экспортных поставок российского газа в направлении пункта Баумгартен, а также для потребителей Словении, Хорватии, Венгрии, Австрии, Германии, Словакии и Италии.

Оператором ПХГ «Хайдах» является компания RAG.

RAG – австрийская компания, занимающаяся разведкой, добычей и хранением, углеводородов. С момента своего основания в 1935 году RAG добыла 15 млн. тонн сырой нефти и свыше 27 млрд. куб. м газа.

В настоящее время RAG работает на территории Германии, Венгрии, Польши и Украины.

WINGAS GmbH является совместным предприятием ОАО «Газпром» (50% минус одна акция) и Wintershall Holding GmbH (50% плюс одна акция). Компания входит в число крупнейших поставщиков газа в Германии и имеет подразделения в Бельгии, Дании, Франции, Великобритании, Нидерландах и Чехии. К числу клиентов WINGAS относятся городские предприятия, региональные газовые компании, промышленные предприятия и электростанции.