Долг предприятий Днепропетровщины перед «Днепрооблэнерго» вырос почти на 10%

Долг предприятий Днепропетровской области за потребленную электроэнергию перед ОАО "ЭК «Днепрооблэнерго» с начала 2011 г. вырос почти на 10% - до 126,6 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

С учетом долгов прошлых лет, по состоянию на 1 мая т.г., задолженность предприятий и учреждений региона перед "Днепрооблэнерго" составляла более 1,421 млрд. грн.

За 4 месяца 2011 г. «Днепрооблэнерго» отпустило своим потребителям 8 млрд. 082 млн. 867 тыс. кВт/ч электроэнергии, что на 14 млн. 456 тыс. кВт/ч, или 0,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (8 млрд. 097 млн. 323 тыс. кВт/ч электроэнергии).

Компания "Днепроблэнерго" завершила 2010 г. с прибылью 42,117 млн. грн., увеличив чистый доход на 36%, или на 2 889,893 млн. грн., до 11 001,656 млн. грн.