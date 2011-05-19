«Южный поток» не увеличит зависимость Европы от российского газа – директор проекта

Газопровод «Южный поток» не увеличит зависимость Европы от российского газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом генеральный директор проекта «Южный поток» Марсел КРАМЕР сказал на международной конференции «Энергетический диалог: Россия-ЕС. Газовый аспект» в Берлине.

«Южный поток» особенно не затронет долю газа, который поставляется в Европу Россией. Это просто могут быть какие-то новые потоки, новые маршруты», - сказал М.КРАМЕР.

Он добавил, что ввод «Южного потока» усилит энергетическую безопасность и диверсифицирует маршруты доставки.

Он также подчеркнул, что зависимость России и ЕС обоюдная, поскольку для российской экономики очень важны доходы от продажи газа.

По его словам, полный ввод в эксплуатацию «Южного потока» для транспортировки 63 млрд. куб. м. газа в год будет закончен в 2019 году.

М.КРАМЕР убежден, что этот газ будет востребован в Европе.

Как сообщал УНИАН, 25 мая в Брюсселе пройдет презентация "Южного потока".

Справка УНИАН. «Южный поток» – система газопроводов, которая должна соединить Россию и страны Южной и Центральной Европы. Магистральный газопровод пройдёт по дну Чёрного моря из города Новороссийска (Россия) до города Варна (Болгария). Предполагается, что далее «Южный поток» будет разветвляться: одна магистраль пройдет через Грецию на юг Италии, вторая – через Сербию и Венгрию в Австрию.

Общая протяженность черноморского участка – около 900 км, максимальная глубина – более 2000 м, проектная мощность – 63 млрд. кубометров газа в год. Предположительное начало поставок – 2015 год.