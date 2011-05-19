НКРЭ пересмотрела тарифы энергоснабжающих компаний

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики пересмотрела тарифы 42 энергоснабжающих компаний на передачу и поставку электроэнергии.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение комиссия приняла на заседании.

Тарифы компаний пересмотрены с учетом роста средней заработной платы в среднем на 10% - до 3149 грн.

Кроме того, тарифы энергопоставляющих компаний “Житомироблэнерго”, “AES Киевоблэнерго” и “Прикарпатьеоблэнерго” были пересмотрены также в связи с увеличением их инвестиционных программ на 2011 год.

По словам начальника управления ценовой политики в электроэнергетике НКРЭ Ольги ОСАДЧЕЙ, в среднем тарифы энергокомпаний были увеличены на 6%, однако для некоторых компаний тарифы были снижены.

Новые тарифы вступят в силу с 1 июня.

Как сообщал УНИАН, в последний раз НКРЭ пересматривала тарифы всем облэнерго в декабре 2010 года.