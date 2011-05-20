Прогнозы по Китаю подняли цены на нефть

На торгах в пятницу, 20 мая, цена нефт растет на фоне прогнозов увеличения потребности Китая в сырье.

Так, стоимость июньских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке уже повысилась на 0,41 доллара, или на 0,42% - до 98,85 доллара за баррель.

Июньские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent подорожали на 0,21 доллара, или на 0,19% - до 111,63 доллара за баррель, передает Bloomberg.

Рост стоимости барреля нефти связан также с восстановлением американской экономики. В четверг стало известно, что число первичных заявок по безработице за неделю, завершившуюся 14 мая, снизилось на 29 тысяч, составив 409 тысяч. Данные оказались лучше прогнозов: значения показателя ожидались на отметке в 420 тысяч.