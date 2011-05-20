Участник рынка считает абсолютный отказ от централизованного теплоснабжения «опальным» шагом

Президент Всеукраинской ассоциации частных инвесторов ЖКХ Сергей БУЛЬБАС считает абсолютный отказ от централизованного теплоснабжения в интересах автономного отопления «опальным» шагом.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ассоциации, об этом заявил, комментируя вчерашнюю инициативу Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА распространить опыт Закарпатья по отмене централизованного теплоснабжения на всю Украину.

«Предложение распространить опыт Закарпатья по переходу на автономную систему теплоснабжения – опальный шаг. Мы рискуем развалить и потерять всю теплоэнергетическую отрасль», - сказал он.

С.БУЛЬБАС пояснил, что, предпринимая подобные шаги, необходимо учесть разные климатические условия регионов, разный уровень нагрузки на сети и отсутствие средств.

«Внедрение «автономки» в столице, например, приведет к необходимости обстоятельного переделывания всей газоснабжающей схемы города. Во-первых, ни одна сеть низкого давления не приспособлена к подобным нагрузкам. Нагрузки и ТЭЦ, и теплоцентралей будут переведены на те, которые находятся в пределах города, – домовые, среднего и низкого давления. Во-вторых, это требует колоссальных средствах, которых нет. Откуда на это брать средства?» - заявил президент ассоциации.

При этом население покупает газ по сниженным ценам – 872 грн. за тысячу кубометров, тогда как его стоимость для предприятий ТКЭ - 1309 грн. «Следует четко осознать, что, уничтожив централизованное теплоснабжение, население уже не будет получать газ на льготных условиях. К тому же, вероятнее всего, все затраты на переоснащение систем, установку автономных систем также будут закладываться в тариф для потребителей», - добавил он.

По мнению С. БУЛЬБАСА, отказываясь от централизованного отопления, «мы в очередной раз пренебрегаем вопросами безопасности и экологии».

«Насколько «автономка» окажется вредной для окружающей среды и опасной в эксплуатации – никого, похоже, не интересует», - добавил эксперт.

Он также отметил, что отказ от централизованного теплоснабжения «похоронит» возможность технологического обновления и привлечения инвестиций в теплосети.

«Для чего тогда мы ищем и вкладываем инвестиции в существующие мощности? Это буквально похоронит миллионные бюджеты целевых программ того же Минрегионстроя, перспективные планы реконструкций с привлечением инвестиционных средств», - считает С. БУЛЬБАС.

Напомним, вчера В.ЯНУКОВИЧ позитивно оценил реализованные на Закарпатье шаги в сфере энергосбережения, в частности, отказ области с осени текущего года от централизованного теплоснабжения. Глава государства считает, что этот опыт области должен быть распространен на всю страну.