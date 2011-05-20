Бензин в Украине за неделю подорожал на 0,4%

С 13 по 20 мая средние по Украине розничные цены на бензин увеличились на 0,2-0,9% (в среднем на 0,4%), а на дизельное топливо – не изменились.

Об этом УНИАН сообщили в Консалтинговой группе «А-95» (г. Киев).

Так, по данным мониторинга Консалтинговой группы «А-95», с 13 по 20 мая средние по Украине розничные цены на нефтепродукты изменились следующим образом: бензин А-80 – увеличились на 0,2% - с 9,45 грн./литр до 9,47 грн./литр; бензин А-92 – увеличились на 0,2% - с 9,85 грн./литр до 9,87 грн./литр; бензин А-95 – увеличились на 0,9% - с 10,22 грн./литр до 10,31 грн./литр; дизельное топливо – сохранились на уровне 9,82 грн./литр.

Справка УНИАН. ООО «Консалтинговая группа «А-95» создано в мае 2008 года. Компания занимается профессиональными исследованиями и мониторингом рынка нефтепродуктов.