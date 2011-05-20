ЕБРР предоставил компании «Куб-Газ» 40 млн. долларов кредита

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставил газодобывающей компании «Куб-Газ» кредит в размере 40 млн. долл. Об этом говорится в сообщении ЕБРР, переданном агентству УНИАН.

Средства кредита будут использованы для разработки месторождений газа и газового конденсата в Луганской области.

«Куб-Газ», который принадлежит канадской нефтегазовой компании Kulczyk Oil Ventures Inc, планирует использовать мобилизованные благодаря кредиту средства на осуществление широкой программы бурения, модернизацию имеющегося и покупку нового специализированного оборудования.

Кроме того, планируется, что новые инвестиции помогут компании «Куб-Газ» снизить потребление электроэнергии до 10%, что составляет около 150,000 кВ ежегодно. Кредит предоставляется двумя траншами – 23 и 17 млн. долл. соответственно.

Справка УНИАН. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), созданный 61 страной и двумя международными организациями, поддерживает развитие рыночных экономик и демократий в странах Центральной Европы и Центральной Азии. ЕБРР является крупнейшим финансовым инвестором в Украине. По состоянию на 30 апреля 2010 года, банк инвестировал более 6,2 млрд. евро (9,2 млрд. долларов США) путем реализации 271 проекта.

Основными активами ООО «Куб-Газ» являются четыре газоконденсатных участка, сосредоточенных в Днепровско-Донецком бассейне: Ольгивская, Макеевская и Крутогоривская площади и Вергунское месторождение. Согласно отчету компании RPS Energy, доказанные и вероятные запасы этих месторождений оценивались 424,7 млн. куб. м природного газа и 81 тыс. барр. газоконденсата (в целом – 2,6 млн. барр. н.э.).

70% акций ООО «Куб-Газ» принадлежит компании Kulczyk Oil Ventures Inc (Канада), 30% - Gastek LLC (США).

Kulczyk Oil принадлежит крупному польскому бизнесмену Яну КУЛЬЧИКУ. В середине июля 2010 года компания опосредованно приобрела за 45 млн. долл. у Gastek LLC (США) 70% акций компании «Куб-Газ». Непосредственным владельцем 100% акций «Куб-Газа» стала компания Loon Ukraine, на 70% принадлежащая Kulczyk Oil, 30% принадлежат Gastek LLC (Калифорния, США).

Портфель Kulczyk Oil Ventures, помимо украинских, включает и активы в Брунее и Сирии.