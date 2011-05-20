НКРЭ пересмотрела инвестпрограммы 4 облэнерго

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) пересмотрела инвестиционные программы энергоснабжающих компаний "Житомироблэнерго", "AES-Киевоблэнерго", "Прикарпатьеоблэнерго" и "Севастопольэнерго" на 2011 год.

Как сообщили УНИАН в комиссии, соответствующее решение комиссия приняла на заседании в четверг.

В частности, инвестпрограмма "AES-Киевоблэнерго" увеличена до 142,099 млн. грн. (здесь и далее с НДС). При этом учтены неосвоенные на выполнение инвестпрограммы-2010 средства в размере 21,062 млн. грн и 1,130 млн. грн. прибыли компании в текущем году.

В свою очередь, инвестиционная программа "Житомироблэнерго" возросла до 74,708 млн. грн. Инвестпрограмма расширена за счет 7,382 млн. грн. неосвоенных средств в 2010 году, и 2,5 млн. грн. прибыли компании в текущем году.

Также увеличена инвестпрограмма «Прикарпатьеоблэнерго» до 122,265 млн. грн., за счет 16,171 млн. грн. прибыли компании в текущем году.

Инвестиционная программа "Севастопольэнерго" увеличена до 28,593 млн. грн. исключительно за счет неиспользованных в 2010 году средств в размере 1,328 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, НКРЭ в четверг пересмотрела тарифы 42 энергоснабжающих компаний на передачу и поставку электроэнергии.